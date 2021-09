Diese neun deutschen TikTok-Stars haben die aufregendsten drei Monate ihres Lebens vor sich! Seit dem ersten September wohnen die deutschen Creator Theo Carow (25), Nic Kaufmann (20), Nadine Breaty (23), Rick Azas, Tobi You (19), Andrea Subotic, Lucy Lacht, Alex Freerun und Theresa Ankirchner in einer luxuriösen 2.000-Quadratmeter-Villa auf Ibiza, um dort zusammen vor traumhafter Kulisse Content zu produzieren. Doch das nur für 100 Tage, denn beim 9:16 Creator House handelt es sich um eine Social-Media-Show, in der wöchentliche Challenges absolviert werden müssen. Theo und Nadine verraten Promiflash gerade, wie es bisher so läuft!

