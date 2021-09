Wie ist es ihr nach dem Drogen-Drama ergangen? Anfang des Monats kam es zu einer schrecklichen Tragödie in Los Angeles: Bei einer ausschweifenden Party starben die beiden Comedians Fuquan Johnson und Enrico Coangeli und eine weitere Person an einer Drogenüberdosis. Die Schauspielerin Kate Quigley überlebte und wurde in eine Klinik gebracht. Nach dem furchtbaren Vorfall meldete sich die US-Amerikanerin bereits zu Wort und gab eine erste Entwarnung. Jetzt gibt Kate weitere Informationen über ihren Gesundheitszustand bekannt.

"Mir geht es jeden Tag etwas besser", verrät Kate auf ihrer Twitter-Seite. Eigentlich habe sie geplant, eine Auszeit von Social Media zu nehmen. Doch dann habe sie realisiert, dass ihr Leben weitergehen muss. Die 39-Jährige schätze sich glücklich, nach der Tragödie noch am Leben zu sein und wolle das Leben künftig genießen – zum Beispiel, indem sie das Football-Team Los Angeles Rams anfeuert.

Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus hatte sich Kate bereits zu dem Tod ihrer zum Teil prominenten Freunde geäußert. "Ich stehe wegen des Todes von meinen Freunden Fu, Rico und Natalie immer noch unter Schock." Alle drei hätte eine bedeutsame Rolle in ihrem Leben gespielt – und sie vermisse sie.

Kate Quigley, Entertainerin

Kate Quigley im Januar 2016 in Las Vegas

Kate Quigley, Schauspielerin

