Eine Veranstaltung forderte mindestens drei Todesopfer. Fuquan Johnson machte sich in Los Angeles einen Namen als Comedian. Der Komiker machte jedoch keinen Hehl aus seinem ausschweifenden Lebensstil – auf seinen Social-Media-Kanälen ging er offen mit seinem Drogenkonsum um. Nun kostete der Besuch einer Drogenparty den Entertainer und mindestens zwei weiteren Menschen das Leben: Fuquan starb an einer Überdosis. Eine weitere prominente Besucherin schwebt in Lebensgefahr.

Laut TMZ fand am Freitag eine eskalative Party in Los Angeles statt, die Fuquan besuchte. Offenbar konsumierten die Anwesenden Drogen – nicht nur der 42-Jährige, sondern auch zwei weitere Menschen starben an einer Überdosis. Unter den zwei weiteren Todesopfern soll auch der Comedian Enrico Coangeli sein. Die Schauspielerin Kate Quigley hingegen überlebte und wurde ins Krankenhaus eingeliefert – ihr Zustand soll allerdings kritisch sein.

Zahlreiche Fans wünschen Kate im Netz Kraft und sprachen Genesungswünsche aus. "Ich bete für dich. Wir lieben dich alle. Du schaffst das", schrieb beispielsweise der Schauspieler Dean Collins auf Instagram.

