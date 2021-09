Kate Quigley gibt ein erstes Lebenszeichen von sich. Die Schauspielerin besuchte am Freitagabend eine Party in Los Angeles, auf der exzessiv Drogen konsumiert wurden – drei Gäste, unter ihnen die Comedians Fuquan Johnson und Enrico Coangeli, starben noch auf der Veranstaltung an einer Überdosis. Die Blondine überlebte und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Nun meldete Kate sich erstmals mit einem Gesundheits-Update.

Die Einsatzkräfte fanden Kate am Samstagmorgen wohl nicht ansprechbar vor – daraufhin wurde sie in die Klinik gebracht. Ihr Freund Brian Redban teilte jetzt einen Screenshot von einem Nachrichtenverlauf mit der Beauty auf Twitter. Der Comedian hatte sich nach Kates Zustand erkundigt – sie antwortete mit einer ersten Entwarnung. "Ich lebe. Es geht mir nicht gut. Aber ich bin okay", schrieb die Entertainerin.

Kates Fans reagierten erleichtert darauf, dass es ihr den Umständen entsprechend wohl gut geht. "Ich bin einfach so schockiert, aber ich bin so erleichtert, diese Nachricht von ihr jetzt zu sehen", schrieb ein bestürzter Nutzer.

Anzeige

Instagram / mybadfuu Fuquan Johnson im September 2020

Anzeige

Instagram / kateqfunny Kate Quigley, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kate Quigley, Entertainerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de