Endlich wieder gute Neuigkeiten von Nicki Minajs (38) Lieben! Die Rapperin und ihr Ehemann Kenneth Petty machten in den vergangenen Wochen und Monaten mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: 1995 wurde der heute 43-Jährige wegen versuchter Vergewaltigung verurteilt – das Opfer verklagte das Ehepaar nun, weil es die Frau jahrelang eingeschüchtert haben soll. Jetzt macht die Familie aber mit einem schönen Ereignis auf sich aufmerksam: Nickis Sohnemann ist ein Jahr alt geworden!

Carol Maraj, die Mutter der Musikerin, teilte auf Instagram eine zuckersüße Aufnahme ihres Enkels und widmete ihm liebevolle Worte zum Geburtstag: "Ich schaue in deine Augen und verliere mich darin. Was für ein auffallend gutes Aussehen, Papa-Bär. [...] Mögest du einen Unterschied in deiner Generation machen. Ich bete."

Nicki und Kenneth selbst haben sich bisher noch nicht im Netz zum Geburtstag ihres Sprösslings geäußert. Bislang ist auch noch nicht bekannt, wie der Kleine heißt – den Namen behielten die stolzen Eltern noch für sich.

Anzeige

Getty Images Carol Maraj und ihre Tochter Nicki Minaj, Juni 2015

Anzeige

Getty Images Nicki Minaj mit ihrer Mutter Carol im September 2018 in New York City

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de