Schreckliche Nachrichten aus den USA. Im November 2020 wurde Alexis Sharkeys Leichnam unweit ihres Zuhauses in der texanischen Stadt Houston geborgen. Zuvor hatte sie ihre Mutter als vermisst gemeldet. Lange war die Todesursache ungeklärt, doch Anfang des Jahres wurde öffentlich: Das Instagram-Model wurde erwürgt. Jetzt machen schon wieder schlimme Neuigkeiten die Runde: Auch Tom Sharkey, der Mann der verstorbenen Influencerin, wurde nun tot aufgefunden.

Diese Nachricht bestätigten U.S. Marshals nun gegenüber KHOU 11. Toms lebloser Körper wurde am Mittwochmorgen mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden. Die Leiche sei entdeckt worden, als die Beamten im Haus seiner Tochter angekommen sind, um dieses zu durchsuchen. Angeblich sei der 49-Jährige mit dem Tod seiner verstorbenen Ehefrau in Verbindung gebracht worden.

Schon kurz nach Alexis Tod wurde berichtet, dass die US-Amerikanerin vor ihrem Verschwinden einen Streit mit ihrem Mann gehabt haben soll. Sogar das Thema Trennung soll im Raum gestanden haben. "Vor Kurzem informierte sie mich darüber, dass sie die Scheidung eingereicht hat", hatte eine Freundin der Verstorbenen im Dezember behauptet.

Alexis Sharkey, 2020

Tom und Alexis Sharkey im April 2019

Tom und Alexis Sharkey im Oktober 2020

