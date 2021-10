Peggy Jerofke und Stephan Jerkel (52) halten an ihrer Beziehung fest – komme, was wolle! Derzeit ist das Paar bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen. Dort nutzte der TV-Auswanderer die Sendezeit vor allem, um von früheren Aufreißer-Geschichten zu berichten. Damit hatte er nicht nur bei seinen Mitbewohnern für Kopfschütteln gesorgt, sondern auch seine Partnerin hatte sich verletzt gezeigt. Im Netz bewiesen Peggy und Steff nun, dass sie aber auch diese Turbulenzen gemeinsam durchstehen!

Via Instagram postete die 45-Jährige ein Foto von sich und dem Vater ihrer Tochter. Dabei verriet die Blondine, wie ihre Liebe seit inzwischen 23 Jahren Bestand haben kann. "Beziehungen für immer kann es nur geben, wenn man in der Zeit der Wegwerfgesellschaft, den Mut zum Reparieren hat", schrieb Peggy zu dem Paarfoto. In den Hashtags betonte die Reality-TV-Bekanntheit zusätzlich: "In guten wie in schlechten Zeiten."

Caro und Andreas Robens, die das Sommerhaus schon im vergangenen Jahr bewohnt hatten, scheinen davon auch ein Lied singen zu können. "Absolut richtig!", beteuerten die Fitness-Fans in der Kommentarspalte. Peggy und Steffs derzeitigen Mitstreiter Yasin und Samira hinterließen ebenfalls liebe Worte und kommentierten: "Ihr Süßen!"

Anzeige

RTL Peggy Jerofke und Steff Jerkel bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke mit ihrer Tochter Josephine

Anzeige

Instagram / caroline_andreas_robens Andreas und Caro Robens

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de