Operation geplant: Peggy Jerofke ist an Hautkrebs erkrankt

Peggy Jerofke hat ihre Fans mit einer schockierenden Nachricht überrascht. Die Goodbye Deutschland-Darstellerin erklärte in ihrer Instagram-Story, dass sie an weißem Hautkrebs erkrankt ist. Betroffen sei eine Stelle in der Nähe ihres rechten Schlüsselbeins, die zunächst unscheinbar gewirkt hatte. Bereits am 5. Februar soll eine Operation erfolgen, bei der ein etwa fünf Zentimeter langer Schnitt gemacht wird. "Übermorgen ist es so weit und ich habe meine OP", erklärte sie und gestand offen: "Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst, weil hier unter dem Schlüsselbein ist die Betäubung bestimmt nicht so angenehm, und vor allem hoffe ich, dass ich da hinterher am Schlüsselbein nicht so eine riesengroße Narbe habe."

Mehr hat Peggy über ihren Gesundheitszustand bislang nicht preisgeben wollen. Ihr Partner Steff Jerkel meldete sich online allerdings ebenfalls zu Wort. In seiner Instagram-Story teilte er das Video seiner Verlobten und drückte in wenigen Worten seinen Kummer aus. "Leider hat es nun Peggy erwischt (Hautkrebs). Für eine Frau ist es natürlich nicht so schön, dort eine Narbe zu haben", kommentierte er die Aufnahme mit einem weinenden Emoji. Ihm zufolge habe ursprünglich er den Termin beim Hautarzt gebucht und Peggy habe ihn lediglich begleitet.

Für die Realitystars kommt die schlimme Nachricht zu einer Zeit, die für die beiden eigentlich schön sein sollte: Im Juni des vergangenen Jahres ging der TV-Star vor seiner Liebsten auf die Knie. Seitdem planen sie mit großer Vorfreude den schönsten Tag ihres Lebens. "Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe! Und das bedarf einer Menge an Planung und wird ein finanzieller Kraftakt", schwärmte Steff im Dezember auf Social Media und gab an, dass die Trauung für das Jahr 2026 geplant sei.

Instagram / peggyjerofke Steff Jerkel und Peggy Jerofke, Realitystars

Instagram / peggyjerofke Verlobung von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

