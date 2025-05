Anschlag auf Peggy Jerofke & Steff Jerkel: Tochter war dabei

Stephan Jerkel (55) – genannt Steff – und Peggy Jerofke, bekannt aus der TV-Sendung Goodbye Deutschland, müssten derzeit eigentlich auf Wolke Sieben schweben: Nach einer Trennung fanden die beiden wieder zueinander und planen aktuell sogar ihre Hochzeit. Doch in der neuen Folge der Dokusoap "Viva Mallorca" gestand das Paar nun, dass Unbekannte den Familienwagen manipuliert hatten. Steff bemerkte verdächtige Geräusche, während er mit Tochter Josephine – genannt JJ – mit dem Wagen unterwegs war. Als er ausstieg, stellte er mit Entsetzen fest, dass sämtliche Radmuttern gelockert worden waren.

Schon seit einiger Zeit werden die beiden Reality-TV-Stars immer wieder mit anonymen Morddrohungen konfrontiert – Bedrohungen, die Peggy zunächst noch abgetan hatte, bis die hinterhältigen Sabotageakte an den Autos für eine neue Dimension der Angst sorgten. So hatte Peggy Kratzer an ihrem Auto entdeckt, ein geplatzter Reifen zwang sie zur Unterbrechung ihrer Fahrt. "Was erwartet dieser Mensch? Der will ja, dass du'n Unfall baust. Und das ist, wo ich so'n richtigen Hass krieg", schilderte Steff seine Wut und Fassungslosigkeit gegenüber VOX. Tochter JJ mache der Vorfall sehr zu schaffen. Das ohnehin zurückhaltende Mädchen sei seither noch zurückhaltender und habe Angst, ihre Eltern auch nur für kurze Zeit aus den Augen zu lassen.

Auch beruflich ist das Paar von Sorgen geplagt: Sie eröffneten vor zwei Monaten gemeinsam die Sportbar "Sharky's" auf Mallorca, doch die Gäste blieben aus. Rezensionen im Netz waren durchwachsen, was sich auch an enttäuschenden Einnahmen zeigte. "Der Laden wurde nicht gut gemacht – oder nicht gut geführt. Das ist die größte Niederlage meines Lebens", räumte Steff in der VOX-Sendung ein.

Instagram / peggyjerofke Verlobung von Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

