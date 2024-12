So steht es um die Hochzeit von Stephan Jerkel und Peggy

Im Juni ging Auswanderer und Reality-Star Steff Jerkel (55) vor seiner Partnerin Peggy auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Ein halbes Jahr später hat sich in Sachen Hochzeit allerdings noch nicht viel getan – die beiden sind immer noch nicht verheiratet. In einer Fragerunde auf Instagram spricht ein Fan genau dieses Thema nun an. Stephan hat eine Antwort parat. Er erklärt: "Wir wollen die geilste Hochzeit feiern, die ich je gesehen habe! Und das bedarf einer Menge an Planung und wird ein finanzieller Kraftakt." Deswegen suche er auch gerade nach Sponsoren.

Die Hochzeit solle auf jeden Fall eine große Sache werden, für die die Gäste sich sogar Urlaub nehmen müssten. Steff meint sogar: "Die Hochzeit wird einfach nur krass, das kann ich euch versprechen. So etwas gab es noch nie." Gerade, weil es anscheinend eine gigantische Party werden soll, brauche das Goodbye, Deutschland-Paar auch noch eine Weile, um alles auf die Beine zu stellen. Wie der Reality-TV-Star einem anderen Fan erzählt, wird selbst das nächste Jahr viel zu knapp aufgrund des "unglaublichen Aufwands". Bis jetzt planen sie, die Hochzeit im Frühjahr oder September 2026 abzuhalten.

Peggy und Stephan verbindet eine sehr lange, wenn auch recht turbulente Romanze. Bis 2022 führten sie eine 24 Jahre lange Beziehung miteinander. In der Zeit wanderten sie zusammen nach Mallorca aus und hießen ihre gemeinsame Tochter auf der Welt willkommen. Doch es kriselte immer wieder, bis die beiden sich im November 2022 entschieden, ihre Beziehung zu beenden. So ganz aufgegeben haben Peggy und Steff sich aber offenbar nicht: In diesem Jahr fanden sie wieder zueinander. Im Juni machten sie dann Nägel mit Köpfen: Bei der Eröffnung seines Ladens ging Steff vor versammelter Mannschaft auf die Knie. "Ich habe keinen sehnlicheren Wunsch, als dass du meine Frau wirst", meinte er damals zu seiner Partnerin.

