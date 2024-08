Steff Jerkel macht seinen Laden nach nur zwei Monaten dicht

Steff Jerkel (54) wollte mit seinem neuen Lokal Sharky's in Cala Ratjada durchstarten – doch nach nur zwei Monaten muss der Goodbye Deutschland-Star sein Restaurant wieder schließen. In einem Gespräch mit Mallorca Zeitung offenbart er: "Im Moment sieht es nicht so aus, dass wir wieder aufmachen." Weiter erklärt der Gastronom: "Wenn ein Konzept nicht gut funktioniert, sollte man die Reißleine ziehen, Luft holen, sich Gedanken machen, warum es so war, und neu angreifen und es besser machen." Ein wichtiger Faktor ist wohl die Gesundheit, denn die gibt "einem niemand zurück", wie Steff erzählt.

Seine freie Zeit möchte der 54-Jährige nun mit seiner Familie verbringen. Im weiteren Interview schwärmt er: "Wir genießen das, was wir haben." Auch für seine Frau Peggy Jerofke ist die Familie immer an erster Stelle. Sie versuche, so viel Zeit wie möglich mit der Familie zu verbringen, vor allem die Sonntage seien ihnen heilig. Mit gemeinsamen Ausflügen, wie zum Beispiel einer Bootstour, genießen sie ihre Familienzeit mit ihrer Tochter Josephine.

Das Ehepaar lernte sich bereits 1998 auf Mallorca kennen. 2008 wagten sie es, auf ihre Trauminsel auszuwandern. Bei "Goodbye Deutschland" konnten die Zuschauer dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit neun gastronomische Betriebe eröffnete. Vor wenigen Monaten gingen sie dann den nächsten Schritt und verlobten sich. Auf Instagram teilten sie ein supersüßes Video von dem schönen Moment, als Steff auf die Knie ging und ihr den Antrag machte.

Anzeige Anzeige

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke, Stephan Jerkel und ihre Tochter Josephine im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke geht vor Peggy Jerofke

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Steff seinen Laden wieder schließen muss? Schade, das tut mir leid für ihn. Na ja, er hat doch noch andere Lokale... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de