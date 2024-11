Kandidaten der zweiten Staffel "Reality Backpackers" bekannt

Anfang Dezember geht Reality Backpackers in die zweite Runde. Nun ist auch endlich bekannt, welche Stars und Sternchen sich in diesem Jahr auf ein aufregendes Abenteuer durch den kolumbianischen Dschungel begeben. Wie Joyn in einer Pressemitteilung bestätigt, tauschen unter anderem Lisha und Lou ihre Designerklamotten gegen Wanderstiefel und Rucksack ein. Gemeinsam mit sechs weiteren Realitystars bilden sie vier Zweier-Teams, die auf unterschiedlichen Routen durch die gefährliche Wildnis Kolumbiens reisen. Jeder Tag ist ein Wettlauf gegen die Zeit, die eigenen Schwächen und die Herausforderungen der Natur.

Zu den weiteren Teilnehmern zählen Maria Bell und Diogo Sangre (30). Der Forsthaus Rampensau-Gewinner zeigt sich schon jetzt selbstbewusst. Gegenüber dem Sender verrät er: "Ich habe mich in meinem Urlaub in Portugal perfekt vorbereitet. Ich bin bereit für alles, was kommt." Gina Beckmann (24) plant hingegen, sich anderweitig vorzubereiten: "Zur Vorbereitung [...] werde ich mir vielleicht ein paar Camping-Hacks auf TikTok anschauen." Stephan "Steff" Jerkel (55), Edda Pilz und Hannes Mörl machen den Cast komplett. Wie sich die Kandidaten wohl im Dschungel schlagen werden?

Für Lisha und Lou könnte dieses Abenteuer eine echte Bewährungsprobe werden. Das Ehepaar ist bekannt für seinen luxuriösen Lebensstil und die Leidenschaft für Designerlabels. Lisha fragte vorab ironisch: "Gibt es diese Wanderschuhe nicht von Louis Vuitton oder Gucci?" Die beiden haben in der Vergangenheit bereits an mehreren Realityshows teilgenommen und dabei stets für Unterhaltung gesorgt. Ihre Teilnahme an "Reality Backpackers" bietet ihnen die Möglichkeit, aus ihrer Komfortzone auszubrechen und neue Seiten an sich kennenzulernen. Ab dem 4. Dezember sind wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn zu sehen.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im Februar 2024

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, TV-Pärchen

