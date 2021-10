Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle Monballijn konnten im Sommerhaus der Stars offenbar nicht an sich halten! Der Unternehmer und die Schauspielerin gehören in diesem Jahr zu den Promipaaren, die in dem Bocholter Landhaus um den Sieg kämpfen. Dafür fuhren die zwei bisher auch mächtig die Ellenbogen aus und machten sich bei ihren Mitbewohnern nicht unbedingt beliebt. Doch nicht nur ihre Streits sind in der Show zu sehen – offenbar werden Mike und Michelle in einer Folge auch beim Sex gezeigt!

Das enthüllte ein Produktionsmitarbeiter jetzt schon gegenüber Bild. Demnach hätte das Ehepaar eines Nachts die Gunst der Stunde genutzt – und sich in dem TV-Domizil vergnügt: "Sie sind an einem normalen Abend ins Bett gegangen und haben dort ein bisschen gefummelt – und dann sind sie aber noch weiter gegangen. Wahrscheinlich haben es beide nach dem ganzen Stress einfach gebraucht." Die deutlichen Bewegungen unter der Decke seien von der Kamera aufgezeichnet worden – und dürften vermutlich kommende Woche ausgestrahlt werden.

Auch RTL äußerte sich bereits zu dem mutmaßlichen Techtelmechtel des Pärchens. Ein Sprecher erklärte: "Beim Sommerhaus wird nicht nur mit harten Bandagen gespielt, gelästert und gezankt, sondern auch geliebt und gelacht. Was genau vorgefallen ist, bleibt Michelles und Mikes Geheimnis!"

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn

Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn bei "Das Sommerhaus der Stars"

