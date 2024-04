Im Trennungs-Wirrwarr: Walentina trifft sich mit Mike Cees

Bei Walentina Doronina (23) geht es derzeit drunter und drüber: Gerüchten zufolge soll die Reality-TV-Darstellerin von ihrem Verlobten Can Kaplan getrennt sein. Doch inmitten des Tohuwabohus hat sie nun die Zeit für ein entspanntes Dinner Date gefunden – und zwar mit keinem Geringeren als Mike Cees! Ein Video auf Instagram zeigt die beiden, wie sie sich in einem Restaurant bei einem Glas Wein angeregt miteinander unterhalten. Welcher Natur die Beziehung der Realitystars ist, ob da vielleicht sogar etwas läuft oder wann genau das Treffen überhaupt stattgefunden hat, ist bislang unbekannt. Aber auch bei dem Prominent getrennt-Kandidat ist derzeit eine Menge los, die Gesprächsthemen dürften ihnen also nicht ausgehen.

Doch was ist eigentlich privat los bei den TV-Bekanntheiten? Walentina sorgte zuletzt für Verwirrung, indem sie eine kryptische Botschaft in den sozialen Medien teilte und daraufhin Bilder mit Can löschte. Außerdem fällt auf, dass sein Profil nicht mehr aufzufinden ist – eine Anforderung an ihren Partner im Trennungsfall, die Walentina bereits im Sommerhaus der Stars im vergangenen Jahr deutlich machte. Mike hingegen ist bereits seit einem halben Jahr öffentlich von seiner Partnerin Michelle Monballijn getrennt. Vor kurzem machte das Ex-Paar jedoch Schlagzeilen, da bekannt wurde, Michelle habe wegen der Androhung von Gewalt Anzeige gegen Mike erstattet.

Der Clip von Walentina und Mike sorgt bei den Fans im Netz für gemischte Gefühle. Denn: Beide ehemaligen Sommerhaus-Bewohner sind nicht gerade für ihren tadellosen Ruf bekannt und haben in der Vergangenheit den ein oder anderen Shitstorm erlitten. Wegen des sich ähnelnden Rufes der beiden sind sich viele Instagram-Nutzer sicher: "Das ist doch ein Perfect Match, würde ich behaupten!" Ein weiterer User kommentiert gehässig: "Statt dem Gruß aus der Küche gibts hier den Gruß aus der Hölle."

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

