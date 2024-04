Fans entsetzt: Mike Cees auch bei Fame Fighting Challenger!

Täglich werden neue Kandidaten für das große Event Fame Fighting Challenger bekannt gegeben – so auch jetzt: Der Sommerhaus-Star Mike Cees will ebenfalls in den Ring steigen und gegen einen Realitystar kämpfen. Das wurde nun auf dem offiziellen Instagram-Account der Veranstaltung gepostet. "Viele wollen ihn vor die Flinte, doch wer bekommt ihn?", heißt es in der Bildunterschrift. Tatsächlich melden sich einige bekannte Gesichter in den Kommentaren zu Wort. "Ich melde mich freiwillig als Tribut", scherzt die YouTube-Bekanntheit Lisha.

Die Fans sind entsetzt von dieser Verkündung. "Dass man so jemandem noch eine Plattform gibt", kritisiert ein User. Denn Mike ist schon mehrmals mit seinem negativen Verhalten gegenüber seiner Noch-Ehefrau Michelle Monballijn und anderen Mitstreitern in Formaten aufgefallen. Vor allem, dass er dabei sein darf, aber Leon Legat nicht mehr, macht einige Nutzer wütend: "Ich bin etwas geschockt! Ein Leon Legat wird rausgeschmissen wegen vergangener Fehltritte und Mike Cees darf boxen?"

Vor wenigen Tagen teilte der Sohn von Thorsten Legat (55) mit, dass er doch nicht mehr in den Ring steigen darf. Der Grund: "Haltet euch gut fest. Jeder hat eine Vergangenheit. Mein eigener Vater meinte zu Eugen, [dass er in] meiner Vergangenheit rumwühlen soll. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr dabei. Thorsten Legat, wie er leibt und lebt", erklärte er seiner Instagram-Community sichtlich aufgebracht.

Anzeige Anzeige

ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat mit seinem Vater Thorsten, März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mike Cees dabei ist? Vollkommen in Ordnung! Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de