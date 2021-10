Mike Cees-Monballijn kocht vor Wut! In der vierten Folge von Das Sommerhaus der Stars ging es für die Paare heute wieder in zwei Challenges. Im Anschluss durften die Kandidaten beim Stimmungsbarometer eine Stimme gegen ein gegnerisches Paar abgeben. Dabei mussten Mike und seine Frau Michelle besonders einstecken: Sie wurden von den anderen gleich mal viermal – und damit am häufigsten – für den Rauswurf nominiert. Darauf kommt der Realitystar überhaupt nicht klar.

"Krass, traut sich nicht mehr einer zu sagen, wer gewählt hat. Was ein feiger Haufen hier drin. 50 Prozent der Leute sind Fake", wütet er, als niemand so recht mit der Sprache rausrücken wollte. "Wenn ich unter gehe, dann richtig. Und ich drehe noch mal richtig auf hier drin. Du hast keine Ahnung. Du verstehst das hier drin nicht", erklärt er seiner Partnerin. Und auch Adelina Zilai macht er den Ernst der Lage deutlich: "So wie ihr mich hier kennenlernt, ist das die netteste Seite. Ihr wollt nie meine böse Seite kennenlernen. Wer den Teufel heraufbeschwört, kriegt den auch zu Gesicht."

Die Partnerin von Mola Adebisi (48) ist daraufhin mit den Nerven am Ende – es fließen sogar die Tränen. "Er spielt irgendein Psychospiel, weil er nicht mehr bei Sinnen ist", findet sie. Auch die Twitter-User kritisieren Mike für sein Verhalten: "So krank. Nur am Drohen. Als ginge es bei der Show um sein Leben", findet ein Zuschauer. "Welchen Teil von der geheimen Wahl versteht Mike nicht?", wundert sich ein weiterer.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL.

RTL Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle Monballijn bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

RTL Adelina Zilai und Mike Cees bei "Das Sommerhaus der Stars"

