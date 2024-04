Michelle Monballijns Anzeige: Jetzt äußert sich Ex Mike Cees

Vor wenigen Tagen erklärte die Schauspielerin Michelle Monballijn, dass sie ihren Ex Mike Cees angezeigt habe. Jetzt meldet sich der Prominent getrennt-Kandidat erstmals dazu! "Hallo zusammen, ich möchte mich heute kurz bei euch melden, nachdem ich am Wochenende mit schockierenden Anschuldigungen gegen mich auf allen Kanälen konfrontiert war", beginnt der einstige Temptation Island-Verführer sein Instagram-Statement und führt aus: "Deshalb war ich auch am Wochenende bereits bei der Polizei, habe gegen verschiedene Personen Anzeige erstattet und meine Anwälte eingeschaltet, die das nun zu Unrecht entstandene Bild über mich widerlegen werden."

Mike betont, dass "komplett falsche und existentiell vernichtende Anschuldigungen erhoben" wurden. Dagegen geht er nun vor. Doch was wird ihm vorgeworfen? Mike soll Arielle Rippegather (33) angerufen und über Michelle gesprochen haben. "Vor zwei, drei Tagen hat er mich angerufen und da hat er Äußerungen gegen Michelle gemacht, Gewaltäußerungen, die ich nicht im Detail erzählen möchte", erklärte Arielle im YouTube-Interview mit Ramon Wagner. Die Tatort-Bekanntheit zeigte ihn an, als sie davon erfuhr.

"Ich kann den Mike nicht einschätzen. Nach all den Informationen, die ich habe, ist das für mich jetzt ein fremder Mann", zeigte sich Michelle emotional im weiteren Gespräch mit Ramon. Derzeit sieht man das Ex-Paar noch in der Show "Prominent getrennt". Dort eckten sie schon mehrmals an – zeigten sich in manchen Situationen aber auch als Team. Jetzt liefern sie sich aber einen öffentlichen Rosenkrieg.

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn

Anzeige Anzeige

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", RTLZWEI Michelle Monballijn und Mike Cees bei "B:Real"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de