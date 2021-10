Raymond Ablack (31) kommt den Netflix-Fans nicht ohne Grund bekannt vor. Der Schauspieler ist aktuell in "Maid", dem neuesten Serienhit des Streaminggiganten, zu sehen. Darin spielt er Nate, einen alten Freund aus Alex' (Margaret Qualley, 26) Vergangenheit. Während das Drama immer populärer wird und sich mittlerweile konstant auf dem zweiten Platz der Streamingcharts hält, kommen die Zuschauer um eine Frage nicht herum: Woher kennen sie bloß Raymond?

Tatsächlich ist er im Netflix-Universum kein Fremder. So spielte er schon in einigen Produktionen des Konzerns mit. Der gebürtige Kanadier hatte unter anderem eine Rolle in "Narcos" und wirkte auch bei "Shadowhunters" mit. Zuletzt übernahm der 31-Jährige außerdem einen Part in Ginny & Georgia. Hier verkörpert er den liebenswerten Café-Besitzer Joe, der heimlich in Georgia (Brianne Howey, 32) verknallt ist.

Raymonds Karriere begann allerdings nicht bei Netflix, sondern als Kinderdarsteller im Theater. Das erste Engagement erhielt er in König der Löwen, wo er den jungen Simba verkörperte. Später feierte er seinen Durchbruch in seiner Rolle des Sav Bhandari in der TV-Serie "Degrassi: The Next Generation".

RICARDO HUBBS/NETFLIX Margaret Qualley (Alex) und Raymond Ablack (Nate) in "Maid"

Courtesy of NETFLIX Raymond Ablack (Joe) und Antonia Gentry (Ginny) in "Ginny & Georgia"

Getty Images Raymond Ablack, Schauspieler

