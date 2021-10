Traurige Nachrichten: Diane Weyermann ist tot. Die amerikanische Produzentin wurde vor allem durch ihre Arbeit an Filmen wie "Eine unbequeme Wahrheit", "American Factory" und "Citizenfour" bekannt. Für ihre Dokumentarfilme wurde sie gleich mehrfach mit dem Emmy ausgezeichnet – über dreißig Jahre lang war sie in der Filmindustrie als Produzentin und Regisseurin tätig. Jetzt wurde bekannt, dass Diane im Alter von 66 Jahren verstorben ist.

In einer offiziellen Pressemitteilung der Produktionsfirma Participant wurde nun verkündet, dass Diane am Donnerstag den Kampf gegen den Lungenkrebs verloren hat. Lange Zeit agierte sie als Vorsitzende von Participant und förderte mitunter das Programm für Dokumentarfilme des Sundance Filminstituts. In der Pressemeldung stand geschrieben: "Seit Tag eins brachte Diane eine Leidenschaft mit zur Arbeit. [...] Über 17 Jahre lang arbeiteten wir zusammen – sie war eine Heldin in jeglicher Hinsicht, in Sachen Strategie, Industrie und globale Herausforderungen. Diane war das Herz und die Seele von Participant."

Die 66-Jährige wurde für ihre Arbeit gleich achtmal für einen Emmy-Award nominiert und nahm die Auszeichnung dreimal mit nach Hause. Zuletzt erntete sie eine Nominierung für den Film "David Byrne's (69) American Utopia", für den sie sich mit Hollywood-Regisseur Spike Lee (64) zusammentat.

Anzeige

Getty Images Produzenten David Linde und Diane Weyermann, 2019

Anzeige

Getty Images Filmproduzentin Diane Weyermann

Anzeige

Getty Images Filmproduzentin Diane Weyermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de