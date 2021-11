Anne Wünsche (30) spricht ehrlich über ihren Mama-Body! Die Influencerin erwartet nach ihren Töchtern Miley und Juna aktuell ihr drittes Kind. Es ist der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Freund Karim – und ein absolutes Wunschkind! Doch auch wenn die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sich riesig auf ihr Baby freut, plagen sie auch ein paar Zweifel. Außerdem gab Anne jetzt offen zu: Sie macht sich Sorgen, wie die dritte Schwangerschaft ihren Körper verändern wird...

In ihrer Instagram-Story berichtet die 30-Jährige jetzt: "Da habe ich richtig Schiss vor, dass meine Brüste so gigantisch werden!" Weiter meinte Anne besorgt: "Ich habe ja eh schon eine E – wenn ich schwanger bin, habe ich Angst, dass es so eine Z wird oder so." Die werdende Dreifachmutter stellt klar: "Größer dürfen die nicht werden, dann finde ich das auch eklig."

Die Vorstellung scheint Anne wirklich sehr zu stören! Tatsächlich zieht die Webvideoproduzentin in Erwägung, sich nach der Schwangerschaft ihre Brüste machen zu lassen: "Na ja, es wird wahrscheinlich so werden: Ich bekomme eine Doppel-Z und muss mich danach noch mal unters Messer legen..." Abschließend zieht sie folgendes Fazit: "Ist halt so, aber dafür habe ich ein Baby."

Anzeige

Instagram / CVsQmdutyEH Anne Wünsche im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de