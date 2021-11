Anne Wünsche (30) kann ihre Schwangerschaft offenbar gar nicht richtig genießen! Erst vor wenigen Tagen überraschte die Influencerin ihre Community mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Ihr langer Kinderwunsch scheint in Erfüllung zu gehen und Baby Nummer drei ist auf dem Weg – das bestätigen zumindest über zehn Schwangerschaftstests. Inzwischen hat die Netz-Bekanntheit auch schon ihre beiden Töchter und ihren Freund Karim eingeweiht. Doch die Freude ist schnell verflogen: Bei Anne kommen erste Zweifel auf!

"Mir geht es halt wirklich seit zwei Tagen richtig, richtig scheiße, wenn ich mal so ehrlich sein soll", verriet Anne in ihrem aktuellen YouTube-Video. Inzwischen habe die Beauty realisiert, dass ein weiteres kleines Wunder in ihrem Bauch heranwächst und gerade diese Tatsache lässt bei ihr auch Ängste und Sorgen aufkommen. "Und genau jetzt ist Karim nicht an meiner Seite, sondern in München, so richtig schön ungünstig, weil man gerade jetzt sich gegenseitig braucht", erklärte die 30-Jährige. Mit ihren negativen Gedanken ist die Blondine also erst mal ganz auf sich allein gestellt.

Doch Anne will optimistisch bleiben: "Ist alles nicht so einfach gerade, doch ich bekomme das schon irgendwie hin!" Ihren Followern will die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin dabei auch die Schattenseiten nicht vorenthalten. "Weil ich auch einfach glaube, dass das normal ist und dass das viele Frauen durchmachen", ermutigte sie abschließend die weiblichen Fans unter sich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / CVsQmdutyEH Anne Wünsche im Oktober 2021

