Traurige Nachrichten für alle klassischen Musikfans: Der berühmte Pianist Nelson Freire ist verstorben. Der gebürtige Brasilianer wurde vor allem durch sein Wirken in Orchestern wie den Berliner Philharmonikern oder dem London Symphony Orchestra bekannt und wird weltweit als einer der bedeutendsten Pianisten angesehen. Er hatte eine steile Karriere hinter sich. Nun wurde bekannt, dass Nelson Freire im Alter von 77 Jahren gestorben ist.

Laut der brasilianischen Zeitung Folha de S. Paulo verstarb der Musiker am Montag in Rio de Janeiro. Die Ursache für seinen Tod ist bislang unbekannt. Jedoch gab Nelson bereits seit zwei Jahren keine Auftritte mehr, nachdem er am Strand von Rio gestürzt war und operiert werden musste.

Bereits im Alter von fünf Jahren trat Nelson zum ersten Mal auf und nahm von da an bei Klavierwettbewerben teil. Seine Karriere kann sich sehen lassen: Mit einem Stipendium studierte er in Wien, spielte in den größten Orchestern der Welt und gewann viele Auszeichnungen. Das Time Magazine beschrieb ihn einmal als "einen der größten Pianisten dieser oder einer anderen Generation".

Nelson Freire

Nelson Freire, 1968

Nelson Freire

