Tödlicher Autounfall: Henry Ruggs zu Gefängnis verurteilt

Henry Ruggs (24) muss hinter Gitter. 2021 hatte der NFL-Profi einen schweren Autounfall verursacht. Dabei war die 23-jährige Tina Tintor und ihr Golden Retriever Max tragisch ums Leben gekommen. Der Fall war vor ein Gericht gegangen, weil er nachweislich unter Alkoholeinfluss gefahren war. Aber im November desselben Jahres war der Sportler noch auf Kaution frei gekommen. Doch nun wurde ein Urteil gefällt: Henry wurde zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt.

Wie TMZ berichtet, kam das Gericht, das Henrys Fall verhandelte, jetzt zu einem Ergebnis. Laut der Plattform wurde entschieden, dass der ehemalige Wide Receiver vor dem Gericht in Las Vegas in Haft muss. Ihn erwarten drei bis zehn Jahre hinter schwedischen Gardinen. Im Anschluss an die Verhandlung wurde der 24-Jährige direkt in die Untersuchungshaft gebracht. Das Urteil erscheint aber noch milde, denn zuvor hieß es, Henry könne eine Haftstrafe von bis zu 50 Jahren erwarten.

Während der Verhandlung zeigte Henry sich allerdings einsichtig und entschuldigte sich sogar bei der Familie des Opfers. "Bei den Eltern und der Familie von Frau Tintor entschuldige ich mich aufrichtig für den Schmerz und das Leid, das meine Handlungen am Morgen des 2. November 2021 Ihnen, Ihrer Familie und allen, die Tina und Max kannten, zugefügt haben", zeigte der einstige Football-Star sich reumütig.

Anzeige

Getty Images Der Unfallort

Anzeige

Getty Images Henry Ruggs III im Dezember 2020 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Henry Ruggs III vor Gericht im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de