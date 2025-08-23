Verstorbene Laura Dahlmeier hätte gestern Geburtstag gehabt

Am 28. Juli kam Laura Dahlmeier (†31) auf dem Laila Peak in Pakistan nach einem schweren Steinschlag ums Leben. Die ehemalige Spitzenbiathletin wäre gestern 32 Jahre alt geworden. Für viele Menschen war sie viel mehr als eine Medaillenjägerin – für sie war sie einfach die stets strahlende Laura. Auch für Biathletin Franziska Preuß. Diese war viele Jahre eng mit ihr befreundet und lief an ihrer Seite viele Rennen. "Es ist schwer greifbar", gesteht sie im Interview mit BR24. Doch sie wolle Laura in guter Erinnerung behalten. "Wir haben intensive Jahre miteinander erlebt", erinnert sich Franziska zurück und fügt hinzu: "Ich war sehr dankbar, dass ich die Laura an der Seite hatte. Weil sie war ein Stück weit rationaler unterwegs."

Unter alten Beiträgen auf Instagram erinnern auch viele Fans an ihrem 32. Geburtstag an sie. "Liebe Laura, heute wärst du 32 jung geworden. [...] Du wirst hier unten ganz schön vermisst", erklärt beispielsweise ein User in den Kommentaren ganz emotional. Andere trösten sich mit dem Gedanken, dass die Ex-Sportlerin hoffentlich im Himmel einen schönen Geburtstag hatte. "Happy Birthday, Laura. Ich hoffe, es geht dir gut, da wo du bist", widmet ein Unterstützer ihr liebevolle Zeilen.

Lauras tödlicher Unfall am Laila Peak hat die Sportwelt erschüttert. Am 28. Juli wurde die schreckliche Nachricht bekannt, dass sie im Karakorum-Gebirge schwer verunglückt war. Eine Rettung gestaltete sich als nahezu unmöglich – aufgrund weiterer drohender Steinschläge sowie der schlechten Wetterbedingungen. Einen Tag später wurde es dann traurige Gewissheit, dass Laura nicht mehr zurückkehren würde. "Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen. Dies ist auch im Sinne der Angehörigen, die außerdem ausdrücklich darum bitten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren", erklärte ihr Management damals gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / laura.dahlmeier Laura Dahlmeier als Kind

Anzeige Anzeige