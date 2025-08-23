Max Herre und Joy Denalane sagen schon wieder Konzert ab

Max Herre (52) und Joy Denalane (52) mussten erneut ein Konzert ihrer derzeitigen "Alles Liebe Open Air"-Tour absagen. Eigentlich sollte das Musikerpaar am 22. August bei den Kurpark Classix in Aachen auftreten und damit den Startschuss für das zehntägige Open-Air-Festival geben. Doch bereits einen Tag vorher teilten die beiden auf Instagram mit: "Wir müssen schweren Herzens unser morgiges Konzert im Aachener Kurpark krankheitsbedingt absagen." Details über die gesundheitlichen Probleme wurden bislang nicht bekannt gegeben. Für die Fans gibt es jedoch eine Entschädigung: Der Veranstalter kündigte an, dass die Ticketkosten vollständig erstattet werden. "Gesundheit geht immer vor – wir wünschen eine schnelle und vollständige Genesung", hieß es weiter in einer offiziellen Mitteilung.

Die Absage ist nicht nur für die Fans ein Rückschlag, sondern auch für das Aachener Festival selbst, das nun um einen Tag verkürzt wurde. Ursprünglich für den 22. August geplant, wird der Auftakt nun am 23. August mit einem Konzert von Rea Garvey (52) stattfinden. In den kommenden Tagen werden zudem andere Stars wie Giovanni Zarrella (47), MoTrip und Nico Santos (32) die Bühne betreten. Ein Ersatz für Max und Joy ist jedoch nicht vorgesehen. Die kurzfristige Absage reiht sich in eine Serie von unerwarteten Änderungen ein, denn auch ihre Konzerte in Jena und Tettnang vor zwei Wochen wurden aus gesundheitlichen Gründen abgesagt.

Seit 1999 sind Max und Joy nicht nur privat ein Paar, sondern auch musikalisch ein eingespieltes Team. Auf ihren Touren begeistern sie regelmäßig das Publikum mit ihrer Mischung aus Soul, Hip-Hop und R&B. Trotzdem schlagen Krankheit und Stress auch bei erfahrenen Künstlern zu. Fans hoffen nun, dass das Duo bei den nächsten geplanten Terminen – unter anderem in Berlin und Hamburg – zurückkehren kann. Die beiden selbst bedankten sich bei ihren Anhängern für die Unterstützung und betonten in ihrer Nachricht: "Wir lieben es, live zu spielen und haben uns sehr darauf gefreut, mit euch den Abend zu verbringen. Danke für euer Verständnis!"

Getty Images Max Herre und Joy Denalane beim Gema Musikautorenpreis 2016 in Berlin

Getty Images Joy Denalane und Max Herre im Jahr 2019

Instagram / maxherreofficial Max Herre und Joy Denalane, Dezember 2020