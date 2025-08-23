"Handbremse gezogen": Jana Ina Zarrella schätzt Privatsphäre

Jana Ina Zarrella (48) steht seit Jahren im Rampenlicht und kennt das Metier gut. Doch anders als früher zieht sie es heute vor, wenn sie keine Berichte über sich lesen muss. In Barbara Schönebergers (51) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erzählt die Moderatorin, dass sie und ihr Mann Giovanni Zarrella (47) es heute zu schätzen wissen, privat bleiben zu können. "Ich bin froh, dass Giovanni und ich das früh genug verstanden haben und die Handbremse gezogen haben", erklärt sie. Sie könne gut darauf verzichten, sich in der Öffentlichkeit "immer rechtfertigen" zu müssen: "Als ich jung war, habe ich immer gedacht: 'Wow, wie cool, die Zeitschriften berichten!' Heute stört mich das gewaltig, ich will das gar nicht."

Berichte über andere Promis lese Jana Ina dafür aber gerne. Es mache ihr großen Spaß, mit Freundinnen Klatschzeitschriften zu durchstöbern. Zusammen mit ihrer Freundin Monica Ivancan (48) schaue sie auch gerne Starmagazine im TV. "Wenn die Uhrzeit passt, lieben wir es, uns gemeinsam hinzusetzen, 'Exclusiv' zu gucken und zu lästern, was das Zeug hält", lacht die gebürtige Brasilianerin. Damit hat sie etwas mit Podcast-Moderatorin Barbara gemeinsam. Auch sie hat Spaß am Lästern: "Mir ist inzwischen alles egal. Es ist auch alles so politisch korrekt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Aber es ist geil, mal so richtig über jemanden zu lästern."

Auch wenn sie lieber privat bleibt, gibt es hin und wieder kleine Einblicke in Jana Inas Leben mit ihrem Giovanni im Netz. Meist beschränken diese sich aber auf süße Pärchenfotos aus Urlauben oder von Ausflügen. Die beiden sind immerhin eines der Traumpaare der deutschen Promiwelt. Erst in diesem Jahr feierten sie ihren 21. Jahrestag. Auf Instagram postete die 48-Jährige dazu ein Video, in dem sie und der Schlagersänger ihre Liebe zelebrieren. "Seit 21 Jahren mit der Liebe meines Lebens. Ich bin so dankbar, die große Liebe erleben zu dürfen. Giovanni, bitte lass mich niemals aus diesem Traum aufwachen", machte Jana Ina ihrem Mann eine herzliche Liebeserklärung.

Getty Images Jana Ina Zarrella, September 2024

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars