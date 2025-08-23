Schauspieler Lenn Kudrjawizki verlässt den "Kroatien-Krimi"

Lenn Kudrjawizki hat bei seinem Auftritt im NDR-Talk "DAS!" für eine Überraschung gesorgt: Nach zehn Jahren in der Rolle des Kommissars Emil Perica verabschiedet sich der Schauspieler vom "Kroatien-Krimi". "So, jetzt ist es raus", verkündet er mit einem Lächeln und schwärmt: "Zehn Jahre, ein toller Emil, ein tolles Projekt, das Projekt fliegt, die tollen Kollegen." Dennoch betont der TV-Ermittler, dass es für ihn an der Zeit sei, Platz für neue Geschichten und Figuren zu schaffen: "Und es fühlt sich gut an, fühlt sich richtig an."

Seinen Abschied bezeichnet er als einen positiven Schritt. Dankbar blickt der Schauspieler auf die Zeit zurück, in der er nicht nur spannende Geschichten erzählen durfte, sondern auch Kroatien als Land besser kennenlernen konnte. Mit bis zu sechs Millionen Zuschauern bleibt der "Kroatien-Krimi" eine beliebte Krimireihe, deren Fortbestand gesichert ist. Lenn ist davon überzeugt, dass auch ohne ihn noch viele packende Geschichten darauf warten, erzählt zu werden: "Wir haben tolle Geschichten erzählt, da werden tolle Geschichten kommen."

Der gebürtige Potsdamer ist nicht der erste Star, der die Serie verlässt. Neda Rahmanian, die die Hauptrolle von 2016 bis 2020 innehatte, finalisierte ihren Ausstieg damals durch einen dramatischen Serientod. Auch Sarah Bauerett zog Anfang 2024 einen Schlussstrich, nachdem sie sich fünf Jahre lang als Pathologin Brigita Stevic einen Namen gemacht hatte. Nun reiht sich Lenn in die Liste jener ein, die mit neuen Projekten durchstarten möchten – und das Publikum bleibt gespannt, wie es mit der beliebten Krimiserie weitergeht.

Getty Images Lenn Kudrjawizki, Schauspieler

