Diese Promis begleiteten den letzten Weg von Ulli Potofski

Rund 150 Trauergäste versammelten sich auf dem Schalker Fan-Feld in Beckhausen-Sutum, um Ulli Potofski die letzte Ehre zu erweisen. Der beliebte Sportmoderator war am 3. August 2025 im Alter von 73 Jahren verstorben. Besonders emotional war laut Bild die Symbolik der Urne in Form eines blau-weißen Fußballs – ein letzter Gruß an seinen Herzensverein, dem FC Schalke 04. Neben der Familie waren auch prominente Freunde aus der Sport- und Medienwelt wie Hans-Joachim Watzke, Ulrich Klose, Ulrike von der Groeben (68), Gerald Asamoah (47) und Esther Sedlaczek (39) unter den Anwesenden.

Die Trauerfeier begann um 11 Uhr in der Friedhofshalle, während draußen Fans die Zeremonie über Großbildschirme verfolgten. Musikalisch untermalt wurde das Abschiednehmen von Schalke-Hymnen wie "Blau und Weiß, wie lieb ich dich" und dem traditionellen Steigerlied. Für einen bewegenden Moment sorgte Ullis Lebensgefährtin Nadja Bogdanovic, die die Urne mit einem Kuss verabschiedete. Clemens Tönnies (69), ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, hielt die Trauerrede und würdigte den Verstorbenen als "vertrauenswürdigen Weggefährten und Herzblutjournalisten". Der leitende Pfarrer verabschiedete sich schließlich mit den Worten: "Wenn Ulli vor Gott tritt, wird der nur sagen: 'Steh auf, wenn du Schalker bist.'"

Ulli war seit den 1970er-Jahren fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. Er entwickelte die Kult-Sendung "Anpfiff" bei RTL mit und war bis zuletzt bei Sky tätig. Auch abseits seiner beruflichen Erfolge hinterließ er bei Kollegen tiefe Spuren. Esther, die mit ihm bei Sky zusammenarbeitete, verabschiedete sich kürzlich auf Instagram liebevoll von ihrem "Fernsehpapa".

Anzeige Anzeige

Imago Promis wie Ulrike von der Groeben und Esther Sedlaczek begleiten die Beisetzung von Ulli Potofski

Anzeige Anzeige

Imago Ulrike von der Groeben und Ulrich Klose bei der Beisetzung von Ulli Potofski, 2025

Anzeige Anzeige