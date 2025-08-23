Yasmina Filali rettete Teenagerin im Hotelpool das Leben

Yasmina Filali hat während ihres Urlaubs in Griechenland eine mutige Tat vollbracht, die wohl das Leben eines jungen Mädchens gerettet hat. Wie die Schauspielerin auf TikTok schildert, war sie gerade allein am Hotelpool, als sie auf eine Teenagerin aufmerksam wurde, die bewusstlos im Wasser trieb. "Alles in mir hat Panik geschrien", berichtet Yasmina, die sofort reagierte, das Mädchen umdrehte und laut nach Hilfe rief. Dank ihrer schnellen Reaktion und der Wiederbelebung gelang es ihr, den Teenager zum Husten zu bringen und Wasser aus der Lunge zu entfernen – ein Moment, der dem Mädchen vermutlich das Leben gerettet hat.

Yasmina gab an, ein mulmiges Gefühl gehabt zu haben, als das Mädchen auf einer Luftmatratze spielte und wenig später ins Wasser tauchte. Als die Jugendliche schließlich mit dem Gesicht nach unten in den Pool trieb, handelte sie instinktiv – ihr Körper habe selbst entschieden, hinzuschwimmen, erzählte sie. Während der Wiederbelebung erinnerte sie sich an einen Tipp von Günther Jauch (69), den dieser einst in einer Fernsehsendung gegeben hatte: Das Lied "Stayin’ Alive" von den Bee Gees sei der perfekte Rhythmus für die Herzdruckmassage. Nach nur wenigen Versuchen setzte eine erste Reaktion bei dem Mädchen ein. "Das war der Schock meines Lebens", gesteht Yasmina in ihrem Video.

Dieses Erlebnis wird die Schauspielerin wohl nie vergessen. Yasmina Filali, die sich aktuell mit ihrer Familie auf Urlaub befindet, zeigte in dem Moment nicht nur große Courage, sondern auch Menschlichkeit in einer lebensbedrohlichen Situation. Privat, abseits ihrer Arbeit, widmet sie sich gerne ihrer Familie und genießt die Zeit mit ihrer Tochter Sam, die mittlerweile 17 Jahre alt ist. Mit großer Dankbarkeit reflektiert Yasmina die dramatischen Minuten am Pool und unterstreicht, wie wichtig es ist, in solchen Momenten einfach zu handeln, anstatt zu zögern.

Ot,Ibrahim Yasmina Filali, Schauspielerin

Getty Images Günther Jauch, Moderator

Getty Images Yasmina Filali im Oktober 2023