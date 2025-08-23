Immobilienstreit: Katy Perry wird vor Gericht aussagen

2020 geriet Katy Perry (40) in einen langwierigen Rechtsstreit, als sie einem US-Veteranen seine Villa abkaufte. Weil dieser behauptete, den Vertrag unter Medikamenteneinfluss unterschrieben zu haben und widerrufen zu wollen, ging die Auseinandersetzung vor Gericht. Der Prozess befindet sich derzeit in der zweiten Phase. Die Sängerin wurde aufgefordert, selbst auszusagen, was bisher aber nicht passierte. Wie Fox News jetzt berichtet, schimpfte der zuständige Richter, dass Katys Anwaltsteam bewusst versucht habe, sie außerhalb der vorgesehenen Reihenfolge zu einem anderen Termin als geplant aussagen zu lassen, um eine Verzögerung zu bewirken. Als Begründung nannten sie die aktuell laufende Tournee, wegen der der Popstar kaum Zeit habe. Der Richter habe es unerhört gefunden, Katy deshalb zu bevorzugen. Ihre Aussage wurde nun auf den 26. August gelegt.

Der Richter entschied zudem, dass es keine weiteren Vertagungen in dem Prozess geben werde. Seit Beginn der Verhandlung gab es bereits sieben Verzögerungen, sechs davon wurden von Katys Anwälten beantragt. Der Jurist stellte klar: "Mir gefällt ihre Taktik nicht. Sie [Katy] könnte an einem zweiten Termin für eine weitere Stunde zurückgerufen werden." Damit machte das Gericht deutlich, dass es keine Rücksicht auf den vollen Terminplan der 40-Jährigen nehmen werde. Auch die Gegenseite empfand die Anträge von Katys Rechtsvertretern als unbegründet. Der Anwalt des Veteranen Carl Westcott erklärte, eine Aussage außerhalb der Reihenfolge störe den Ablauf des Prozesses und sei zudem unbegründet.

Zwischenzeitlich hatten Katys Anwälte versucht, sie selbst per Videoschalte in den Prozess einzubringen. Eine Idee, die beim Richter ebenfalls auf Unmut und Unverständnis stieß. Er bezeichnete den Vorschlag als "ungeheuerlich" und eine "unfaire" Strategie. Es wurde ebenfalls vermutet, dass neben Katys auch Orlando Blooms (48) Aussage aufgenommen werden soll. Der Schauspieler und Ex-Partner der "Roar"-Interpretin war aber nicht direkt an dem Hauskauf beteiligt. Das Gericht schien eine Aussage von Orlando aber als unnötig zu empfinden. "Warum brauchen wir Herrn Bloom als Zeugen, außer um daraus einen Promi-Zirkus zu machen?", meinte der Richter, bevor er den Zeugenstand ablehnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City

Anzeige Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

Anzeige