Nico Tortorella und seine Ehefrau Bethany Meyers (34) wünschen sich gemeinsamen Nachwuchs. Der Schauspieler, der unter anderem für seine Rollen in der TV-Serie "Younger" und "The Walking Dead: World Beyond" bekannt ist, heiratete die Geschäftsfrau im Jahr 2018 nach zwölf Jahren Beziehung. Jetzt wollen die beiden ihr Familienglück mit einem Baby komplett machen – das Paar sprach jetzt offen über den langwierigen Prozess, schwanger zu werden.

Auf Instagram teilte Nico vor wenigen Tagen ein Video, in dem er zusammen mit Bethany singt: "Wir versuchen schwanger zu werden. Es ist schwerer als gedacht. [...] Macht euch keine Sorgen. Euer Baby hat es nicht eilig. Es wird passieren, wenn die richtige Zeit gekommen ist, das werdet ihr schon sehen." Mit seiner kleinen Gesangseinlage wolle das Paar anderen Leuten Mut machen, die genauso wie sie Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. "Wir haben dieses Lied an einem Abend geschrieben, an dem wir besonders frustriert waren und es bringt uns seither zum Lachen", erklärten die beiden.

Schon seit Längerem versuchen Nico und seine Partnerin Eltern zu werden – bisher jedoch erfolglos: "Wir reden schon seit Ewigkeiten übers Kinderkriegen. Ich glaube, unsere Babys werden sich aussuchen, wann die richtige Zeit gekommen ist. Es wird vermutlich nicht unsere Entscheidung sein", betonte der 33-Jährige vor wenigen Monaten gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Instagram / nicotortorella Geschäftsfrau Bethany Meyers und "Younger"-Star Nico Tortorella

Anzeige

Getty Images Schauspieler Nico Tortorella in New York

Anzeige

Getty Images Bethany Meyers und ihr Ehemann Nico Tortorella in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de