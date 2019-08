Die Zombies tanzen wieder! Die Serie The Walking Dead erfreut sich größter Beliebtheit. Nicht nur, dass die Produktion des US-amerikanischen Senders AMC am 9. Oktober 2019 in die neunte Staffel geht: Weil die Zombie-Fans gar nicht genug von den apokalyptischen Bildern und gruseligen Untoten bekommen können, gibt es neben der Hauptserie und dem Ableger “Fear The Walking Dead” nun ein zweites Spin-Off. Und er soll eine der Hauptrollen spielen!

Wie das US-amerikanische Branchenblatt Deadline berichtet, steht auch schon einer der Hauptdarsteller fest: Nico Tortorella wird in der Serie als Felix zu sehen sein – laut dem Sender AMC ein “tapferer und ehrenhafter” Charakter. Die Serie soll sich um jene Generation drehen, die nach der Apokalypse aufwächst. Auch weitere Darsteller stehen fest: Annet Mahendru, Aliyah Royale, Alexa Mansour, Nicolas Cantu und Hal Cumpston werden ebenfalls mit dabei sein.

Auch, wer hinter den Kulissen mitarbeitet, wurde bereits bekannt gegeben: Der Produzent Matt Negrete wird als Showrunner fungieren, Jordan Vogt-Roberts Regie führen. Das Spin-Off der Kultserie soll im Frühling 2020 zu sehen sein. Ein Titel wurde bis dato noch nicht preisgegeben. Der erste Ableger, “Fear the Walking Dead”, feierte 2015 ihre Premiere und wurde im Juni für eine weitere Staffel verlängert.

