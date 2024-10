Nico Tortorella und Bethany Meyers begrüßen ihr zweites Kind

Nico Tortorella und Bethany Meyers (37) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Am 10. Oktober brachte die Fitness-Influencerin ihre Tochter zur Welt, die auf den Namen Pesce Pearl hört, wie People berichtet. Die Geburt fand unter besonderen Umständen statt: Bethany bekam nämlich während des Hurrikans Milton Wehen. Trotz der stürmischen Bedingungen konnte das Paar rechtzeitig nach Hause zurückkehren, um ihr "Hurrikan-Baby" sicher zu empfangen.

In einem Interview mit dem Magazin berichtete Bethany noch etwas detaillierter von den unerwarteten Ereignissen rund um die Geburt: "In dem Moment, als ich realisierte, dass ich mitten im Hurrikan Milton in den Wehen lag, befand ich mich im Bett des Hotelzimmers, in das wir für die Nacht evakuiert worden waren." Nach dieser Erkenntnis durchlebte sie ein Wechselbad der Gefühle, von Verleugnung bis hin zur Furcht – denn eigentlich hatte sie sich die geplante Hausgeburt anders vorgestellt. Als das Wetter sich besserte und die Wehen stagnierten, konnten sie nach Hause zurückkehren, wo ihre Tochter dann schließlich doch wie geplant zur Welt kam.

Das Paar, das seit März 2018 verheiratet ist, hatte erst im April auf Instagram verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Ihr erstes Kind, Kilmer Dove, wurde im März 2023 geboren. Kürzlich zog die Familie von Brooklyn an einen Ort am Meer, um näher an der Natur zu sein. Nun freuen sich Bethany und Nico darauf, ihre Kinder in einer Umgebung großziehen zu können, in der sie barfuß laufen, im Ozean spielen und die Schönheit der Natur genießen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / bethanycmeyers Bethany Meyers und Nico Tortorella mit ihrem Kind Kilmer Dove, Juli 2024

Anzeige Anzeige

MediaPunch / ActionPress Bethany Meyers und Nico Tortorella mit ihrer Tochter Kilmer Dove

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige