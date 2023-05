Nico Tortorella im Partnerlook mit Baby auf dem Red Carpet

Diese Familie erstrahlt im Partnerlook! Nico Tortorella und Bethany Meyers (35) hatten sich nach zwölf gemeinsamen Jahren 2018 das Jawort gegeben. Das Paar hatte sich lange Zeit nach gemeinsamem Nachwuchs gesehnt und verkündete im vergangenen Jahr überglücklich, ein Kind zu erwarten. Im März brachte die Unternehmerin ihre Tochter bei einer Hausgeburt auf die Welt. Nun feiert die kleine Kilmer Dove ihren ersten Auftritt auf dem roten Teppich: Nico und Bethany kamen mit ihrem Baby zu einer Premiere!

Zur Vorführung seiner neuen Serie "City on Fire" erschien der Schauspieler in einem silbern funkelnden Zweiteiler, der von oben bis unten mit Pailletten besetzt war. Seine Haare hatte er sich zu langen braunen Zöpfen verlängern lassen. Zu diesem besonderen Anlass konnte er außerdem auf die Unterstützung seiner frisch gebackenen Familie zählen: An seiner Seite waren Bethany und ihre neun Wochen alte Tochter in passenden Looks. Kilmer trug ein silbernes Kleid, das dem Outfit ihrer Mutter ähnelte.

Der "Younger"-Darsteller und seine Frau hatten fast zwei Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Auf Instagram berichtete Bethany ihren Fans dankbar: "Es fühlt sich an, als hätten wir ewig auf die Zeit nach der Geburt gewartet. Die ehrliche Wahrheit? Wir lieben sie. Ist es schwer? Ja. Es ist chaotisch. Es tut weh. Aber mit der Anstrengung kommen die wahrhaftigsten und schönsten Versionen von uns selbst."

MediaPunch / ActionPress Nico Nico Tortorella mit seiner Tochter Kilmer Dove

Getty Images Nico Tortorella und Bethany C. Meyers, Dezember 2019

Getty Images Unternehmerin Bethany Meyers

