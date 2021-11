Shawn Rhoden (✝46) liebte seine Tochter Cora Capri über alles! Anfang der Woche machte die schockierende Nachricht die Runde, dass der Profibodybuilder im Alter von nur 46 Jahren an einem Herzinfarkt verstorben sei. Im Jahr 2018 wurde das Kraftpaket, das in der Sportwelt unter dem Namen "Flexatron" bekannt ist, sogar zum "Mr. Olympia" gekürt. Kurz vor seinem plötzlichen Tod hatte Shawn seiner Tochter Cora Capri noch einen herzerwärmenden Post gewidmet.

Auf seinem Instagram-Account teilte der Bodybuilder Ende Oktober einige Schnappschüsse von sich und seiner Tochter. Passend zu Halloween war Cora Capri auf den Fotos als Batgirl verkleidet und ihr Papa trug zwei verschiedene Grusel-Masken, die sein ganzes Gesicht verdeckten. "Das Leben wird nicht an der Anzahl der Atemzüge gemessen, sondern an den Momenten, die uns den Atem rauben", schrieb der Verstorbene in seinem Beitrag. Jeden Tag würde sein Kind ihn etwas Neues lehren, sodass er sich vor Erstaunen manchmal am Kopf kratze.

"Du bist weiser als deine sechs Jahre es vermuten lassen und du weißt immer, was du tun musst, um deinen Daddy zum Lächeln oder Lachen zu bringen", fuhr der Sportler fort. Das erste Bild der Fotoreihe, auf dem sich die Sechsjährige an den Muskelmann schmiegte, verdeutlichte zudem, wie sehr Shawn seinen Sprössling liebte. "Ich bin wirklich gesegnet und dankbar für dich", schrieb der gebürtige Jamaikaner.

