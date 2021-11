Verlobungshammer bei TV-Gesicht Big Ed! Der Innenarchitekt erlangte internationale Bekanntheit durch seinen Auftritt im amerikanischen Reality-Format "90 Day Fiancé: Before the 90 Days". Besonders die Memes, die in der Sendung entstanden sind, verschafften dem Unternehmer eine große Fangemeinde. In der Show machte er durch seine Beziehung mit Rosemarie Vega Schlagzeilen. Nach der Trennung wechselte Ed zum Ableger "90 Day: The Single Life" und verliebte sich dort in Liz Woods. Die beiden zerkrachten sich jedoch und trennten sich. Nun wurde überraschend bekannt: Big Ed hat sich mit seiner On-off-Freundin Liz verlobt!

Wie People berichtete, haben die zwei nach ihrer Trennung in Staffel eins der Realityshow anschließend wieder zueinandergefunden und waren nun bereit, den Bund fürs Leben einzugehen. In Staffel zwei wird man sehen, wie der Realitystar und die Kellnerin wieder zusammenkommen. Im Interview erzählte Big Ed, dass seine Beziehungspause mit Liz ihm geholfen habe, zu erkennen, dass sie diejenige ist, mit der er zusammen sein wolle.

Und wie genau lief der Antrag ab? Trotz Trennung rauften sich die zwei zu einem gemeinsamen Abendessen auf. Dabei fragte Ed seine Zukünftige: "Bin ich dein Leben?" Als Liz dies bejahte, ging er direkt zu einem Juwelier und "kaufte den größten Diamanten, den ich finden konnte", enthüllte der Meme-Star. "Am Samstag wieder zusammen, am Sonntag verlobt!", summierte Liz das rasante Verlobungswochenende schmunzelnd.

Instagram / e_92_marie Liz Woods, Verlobte von "90 Days Fiancé"-Star Big Ed

Instagram / thisisbiged Big Ed, bekannt aus "90 Days Fiancé"

