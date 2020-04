Vom Reality-TV-Teilnehmer zum Meme-König! Innenarchitekt Big Ed erlangt aktuell internationale Bekanntheit durch seinen Auftritt im amerikanischen Fernseh-Format "90 Day Fiancé". Darin reist der 54-jährige Fotograf auf die Philippinen, um dort das allererste Mal auf seine Internet-Liebe Rose zu treffen – mit dem Ziel, sich nach Möglichkeit mit der 23-Jährigen zu verloben. Die ersten Treffen laufen allerdings nicht wie geplant: Es kommt zum ersten Streit, besonderen Haar-Experimenten oder kulturellen Verständigungsschwierigkeiten. Das Netz findet die Interaktionen zwischen Ed und seiner Freundin amüsant – und machen den Mann aus Kalifornien zum Meme-Star!

Facebook, Twitter, 9gag und Co. sind voll mit den ulkigen Videos und Bildern zu Big Ed. Der Brillenträger selbst hat so viel Spaß daran, dass er seine liebsten witzigen Clips der Community völlig selbstironisch auf seinem Instagram-Profil teilt. In einigen Memes wird seine spezielle Haar-Routine begutachtet: Ed benutzt nämlich keine pflegende Maske, sondern Mayonnaise für sein Haupt. Auch seine enorme Vorliebe für ausgefallene Bademäntel wird von zahlreichen Fans auf TikTok parodiert. Besonders der TV-Moment, in welchem er seine Liebste darum bittet, sich die Beine zu rasieren, wird in Memes verpackt.

Doch wie steht es eigentlich aktuell um die Liebe zwischen Ed und seiner Partnerin? Wie Entertainment Tonight berichtet, sollen die beiden kein Paar mehr sein. Angeblich soll die brünette Rose aktuell sogar mit einer Frau verlobt sein.

