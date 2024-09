Nach wenigen Tagen: Realitystar Big Ed cancelt Verlobung

Big Ed, bekannt aus der TV-Show "90 Day Fiancé", hat seine Verlobung mit Porscha Raemond nach nur einer Woche wieder gelöst! Der Realitystar wandte sich diesen Montag über Facebook an seine Follower und erklärte, dass der Antrag in einem "sehr impulsiven Moment" erfolgt sei. Nach gründlicher Überlegung und Gesprächen mit nahestehenden Personen sei er zu dem Entschluss gekommen, die Verlobung zurückzuziehen. Als Grund nannte er, dass er sich einfach in die Entscheidung gestürzt habe und derzeit lieber Single bleiben möchte.

Auf Instagram bestätigte der 59-Jährige nochmals seine Entscheidung und betonte, dass er "nichts als Respekt und Liebe" für Porscha empfinde und ihr nur das Beste wünsche. Ed hatte Porscha nur 24 Stunden nach ihrem Kennenlernen bei einem Fantreffen in einem Sandwich-Shop einen provisorischen Ring aus einer Büroklammer überreicht. Fans der Show reagierten schnell auf die Neuigkeiten und äußerten ihre Verwunderung über die rasante Entwicklung der Beziehung, insbesondere angesichts Eds bekannter Beziehungsgeschichte.

Big Eds Liebesleben war in den letzten Jahren sehr turbulent. Vor seinem Auftritt bei "90 Day Fiancé" war er mit Sandra Heckman verheiratet, mit der er eine Tochter namens Tiffany hat. 2020 war er mit Rose Vega verlobt, jedoch zerbrach ihre Liebe während der vierten Staffel von "90 Day Fiancé" – ihre Beziehung brachte Ed allerdings viel Aufmerksamkeit des Internets, da sich einige Memes aus ihren Gesprächen und Co. entwickelten. Danach hatte er eine wechselhafte Beziehung mit Liz Woods, die ebenfalls in diversen Spin-offs der Show dokumentiert wurde.

Instagram / thisisbiged Big Ed, 2021

Instagram / thisisbiged Big Ed, Reality-TV-Star

