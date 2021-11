War das Konzept zum Scheitern verurteilt? In der aktuellen Staffel von Bachelor in Paradise gab es eine überraschende Änderung. Obwohl die Flirtshow eigentlich als Resterampe für Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten bekannt ist, durften sich die Singles über zwei Neuzugänge freuen, die mit der Rosenwelt nichts am Hut haben. Donya Dardmand (30) und Miro Slavov (31) waren als Wildcard-Gewinner in die Villa gezogen – konnten sich ihren Traum der großen Liebe aber nicht erfüllen. Wie kamen die Überraschungsgäste an?

Zwar schien es zunächst, als würde Miro bei Denise-Jessica König (28) punkten können, am Ende zeigte er ihr aber nicht genügend Interesse und schoss sich damit selbst ins Aus. Hat dem Österreicher etwa die Erfahrung im Schnittblumen-Game gefehlt? Immerhin dürfte klar sein, dass nur die Rose einer Lady ihm in die nächste Runde verhelfen kann. Auch Donya schien sich in der Villa weniger wohlzufühlen. "Du kommst aus einer anderen Welt", meinte Bachelor-Girl Samira Klampfl (27) zu der Dunkelhaarigen, als die ihr im Gespräch das Herz ausschüttete. Am Ende hatte Donya ein Einsehen und verließ die Show freiwillig.

Die Zuschauer finden ebenfalls, dass Donya und Miro bei "Bachelor in Paradise" streng genommen nichts verloren haben. "Sind euch die Kandidaten ausgegangen?", wunderte sich ein User auf Instagram. "Ich finde es nicht so toll, dass jetzt auch Leute mit reinkommen, die zuvor nie im Bachelor-Universum aufgetaucht sind, da kann man die Sendung gleich in 'Singles in Paradise' umbenennen", reagierte auch ein anderer Fan genervt. Einige freuten sich aber vor allem auf den TV-Auftritt von Fußballer Miro.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer Miro Slavov

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Donya Dardmand

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Miro Slavov, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de