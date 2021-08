Bachelor in Paradise geht in die nächste Runde. Seit 2018 existiert die Show, in der sich ehemalige Der Bachelor- und Die Bachelorette-Singles erneut auf die Suche nach der ganz großen Liebe begeben. Seit Kurzem ist auch endlich klar, wer in den neuen Episoden Teil des Datingformats sein wird. Doch nun überraschte der Sender alle Zuschauer mit einer besonderen Neuerung. Bei der dritten Staffel werden auch einige Kandidaten dabei sein, die noch nie zuvor im TV zu sehen waren.

Via Instagram verkündete RTL nun diese große Überraschung. "In diesem Jahr sind neben ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer:innen auch Singles dabei, die bislang [...] keine Rosen verteilt oder ergattert haben.", hieß es auf dem offiziellen Account. Die beiden Fast-Promis seien aber bereits ziemlich kurz davor gewesen, schon mal im Fernsehen aufzutreten. Zugleich verriet der Sender dann auch noch, wer die beiden Neulinge sein werden.

Dem Post zufolge werden in der dritten Staffel die beiden 30-Jährigen Donya Dardmand und Miro Slavov die Runde an Kandidaten ordentlich aufmischen. "Sie wäre einmal fast die Bachelorette geworden", wurde als erste Information zu der dunkelhaarigen Beauty bekannt gegeben. Außerdem habe sie sich fest vorgenommen, die anderen Singles im Paradies ordentlich zu überraschen. Auch Miro ist ein TV-Neuling, doch RTL zufolge sieht sein Umfeld in ihm den perfekten Bachelor. Er möchte seinerseits unter Beweis stellen, dass auch er die gewissen Rosenkavalier-Qualitäten besitzt.

Instagram / donyadardmand Donya Dardmand im Juni 2021

Instagram / miro_slavov Miro Slavov im Juli 2021

Instagram / donyadardmand Donya Dardmand im Juli 2021

