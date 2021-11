Es sind Einblicke in einen ziemlich intimen Moment! Die "Little People, Big World"-Stars Audrey und Jeremy Roloff sind jetzt Eltern von drei niedlichen Kindern. Ihre ältesten zwei, Ember und Bode, durften sich nämlich vor wenigen Stunden über ein Geschwisterchen freuen – den kleinen Radley. Nur kurz nach der Entbindung ist die Dreifach-Mama bereits wieder auf Social Media aktiv: Audrey teilte sogar Aufnahmen von ihrer Wassergeburt!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sie stolz einen Moment, kurz nachdem Radley auf die Welt gekommen ist. Dabei liegt Audrey sogar noch in der Badewanne, denn sie hatte eine Wassergeburt. Das Glück in ihren und Jeremys Gesichtern ist kaum zu übersehen, denn das Paar strahlt bis über beide Ohren. Sie kündigte zudem an, einen ausführlichen Geburtsbericht mit ihrer Community teilen zu wollen.

Sogar ein Foto von ihrem After-Baby-Body – nur eine Stunde nach der Geburt – zeigte Audrey ihren Followern bereits. Dazu schrieb sie: "Gott hat unseren Körper erschaffen, um wunderbare Dinge zu erzeugen, beispielsweise Leben auf die Welt zu bringen." Mit dem Schnappschuss scheint sie für mehr Realität im Internet sorgen zu wollen.

Instagram / audreyroloff Jeremy und Audrey Roloff mit ihrem Baby Radley

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes

