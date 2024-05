Hausgeburt: Audrey und Jeremy Roloff begrüßen viertes Kind!

Es war endlich so weit: Das vierte Kind von Jeremy und Audrey Roloff hat das Licht der Welt erblickt! Das verkünden die "Little People, Big World"-Stars mit einer Bilderreihe auf Instagram. "Sie ist da! Willkommen auf der Welt, Mirabella May Roloff. 3,6 Kilogramm, friedlich zu Hause am 23. Mai um vier Uhr morgens geboren. Es war eine Traumgeburt. So viele Dinge, für die ich monatelang gebetet habe, sind eingetreten", schwärmt die frischgebackene Vierfachmama in der Bildunterschrift. Audrey zeigt in dem Beitrag sehr emotionale Momente ihrer Entbindung. So ist sie in einer Gebärwanne mit ihrem Neugeborenen zu sehen.

Audrey und Jeremys andere Kinder waren wohl ebenfalls anwesend, denn auf einigen Schnappschüssen bestaunen sie ihre Mutter und ihr neues Geschwisterchen in der Wanne. Die US-Amerikanerin hat vor, noch mehr mit ihren Followern über die Geburt zu teilen. "Ich kann es kaum erwarten, euch die Geschichte bald zu erzählen! Aber jetzt genießen wir erst einmal all die Kuscheleinheiten und gewöhnen uns an das Leben mit dem Neugeborenen als sechsköpfige Familie", schreibt sie weiter. Das letzte Pic der Bilderreihe zeigt die gewachsene Familie im Bett – alle strahlen bis über beide Ohren und scheinen ihr Glück kaum fassen zu können.

Im November 2023 verkündete das Ehepaar, erneut Nachwuchs zu erwarten. Vor sechs Jahren begrüßten die Turteltauben ihr erstes Kind: Tochter Bode. Zwei Jahre später folgte ihr Bruder Bode. Vor rund zwei Jahren kam Sohnemann Radley zur Welt. Ob die Familienplanung der Realitystars mit Mirabella abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten.

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff mit ihren Kindern im Mai 2024

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff im Juli 2021

