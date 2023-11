Kind Nummer vier: Audrey und Jeremy Roloff erwarten ein Baby

Sie haben einen großen Grund zur Freude! Das Ehepaar Audrey Roloff und Jeremy Roloff sind aus dem Reality-TV Format "Little People, Big World" bekannt. Beide sind glückliche Eltern von drei gemeinsamen Kindern. Erst Ende 2021 erblickte ihr dritter Spross das Licht der Welt. Jetzt darf sich das Paar auf erneuten Nachwuchs freuen: Audrey und Jeremy werden zum vierten Mal Eltern!

Auf seinen Instagram-Accounts verkündet das Paar die frohe Botschaft: "Wir freuen uns so sehr, dass unsere Familie wieder wächst und wir eine weitere kleine Raupe in unser Team aufnehmen können!", schwärmen die beiden. Gemeinsam mit ihrer Tochter Ember, ihrem Sohn Bode und dem einjährigen Radley zeigt sich die Familie in einem zuckersüßen Video. In diesem flüstern sie sich gegenseitig etwas zu. Zuletzt spricht der jüngste Spross der Familie die Worte "großer Bruder" und plaudert das kleine Geheimnis des Familienzuwachses aus.

Audrey hatte bereits in der Vergangenheit intime Momente mit ihren Fans geteilt. So zeigte sie auf Social Media eine Aufnahme ihrer Wassergeburt, als vor zwei Jahren der kleine Radley auf die Welt gekommen war. "Gott hat unseren Körper erschaffen, um wunderbare Dinge zu erzeugen, beispielsweise Leben auf die Welt zu bringen!", strahlte die Mama.

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff mit ihrer Familie auf Hawaii

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes

