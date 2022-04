Audrey Roloff gibt ein Body-Update! Die "Little People, Big World"-Bekanntheit und ihr Mann Jeremy begrüßten im November vergangenen Jahres ihr drittes Kind auf der Welt. Nach einer Tochter und einem Sohn durften sie sich über einen weiteren Jungen freuen, der auf den Namen Radley Knight hört. Momentan gönnt sich die Familie eine kleine Auszeit auf Hawaii – und dabei ließen es sich die Eltern natürlich nicht nehmen, ein paar Fotos mit ihren Kids zu posten: Dabei gewährte Audrey sogar einen Blick auf ihren After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story teilte die 30-Jährige nun eine Aufnahme, auf der sie mit ihrem Mann Jeremy, ihrer Tochter Ember und ihren zwei Söhnen Bode und Knight am Strand zu sehen ist. Auf dem Schnappschuss trägt Audrey einen Bikini und einen Sonnenhut. Von restlichen Schwangerschaftspfunden fehlt dabei jede Spur. Genau wie ihre Liebsten lächelt die stolze Dreifach-Mutter auf dem Bild glücklich in die Kamera – und scheint den Urlaub total zu genießen.

Wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes hatte die Beauty bereits verraten, dass die Entbindung total entspannt verlaufen war. "Ein Wort, das ich für diese Geburt gebetet habe, war 'Harmonie'. Und es war wirklich eine der harmonischsten Erfahrungen", gab Audrey auf ihrem Instagram-Account preis.

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff mit ihrem Sohn Knight im März 2022

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff mit ihrer Familie auf Hawaii

Instagram / audreyroloff Audrey Roloff mit ihrer Familie im November 2021

