Große Trauer um Heath Freeman. Der 41-Jährige war in der Filmbranche bekannt geworden. Er hatte in Produktionen wie "Skateland", "The Painting" oder "Bones" Rollen ergattert und auch hinter der Kamera viele Jobs gehabt. Doch nun richtet sich plötzlich seine gute Freundin, das Model Shanna Moakler (46), mit erschütternden Nachrichten an die Öffentlichkeit: Der "Dark Was the Night"-Darsteller ist völlig überraschend verstorben.

Die traurigen Nachrichten macht die Laufstegschönheit mit einem Instagram-Post öffentlich. Zu einem gemeinsamen Foto schreibt sie: "Mein Herz ist gebrochen, als ich von dem Verlust meines lieben Freundes Heath Freeman hörte, einem talentierten Schauspieler, Regisseur, Produzenten, hervorragenden Koch und guten Freund." Sie werde ihn vermissen und ihre gemeinsamen Erinnerungen festhalten. Auch Schauspielerin Ashley Benson (31) gedenkt des Verstorbenen auf ihrem Kanal.

Über die Todesumstände ist bisher nichts bekannt. Shanna erklärte laut The Focus lediglich, dass Heath in seinem Zuhause in Austin im US-Bundesstaat Texas im Schlaf verstorben sei.

