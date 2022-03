Endlich ist klar, woran Heath Freeman gestorben ist! Bereits im November des vergangenen Jahres machte die erschütternde Neuigkeit die Runde: Der Schauspieler wurde völlig überraschend tot aufgefunden – das teilte eine gute Freundin des "Bones"-Darstellers der Öffentlichkeit mit. Die Todesursache war noch unklar – bis jetzt: Aus einem aktuellen Obduktionsbericht geht nun der tatsächliche Grund für das Versterben von Heath hervor!

In einem Bericht des Gerichtsmediziners, der unter anderem dem Newsportal TMZ vorliegt, wird deutlich, dass Heath an einer Überdosis mehrerer Opioide und Betäubungsmitteln starb. Darunter sollen auch Substanzen wie Fentanyl und Kokain gewesen sein. Offenbar soll der TV-Star einen tödlichen Cocktail aus Alkohol und Drogen zu sich genommen haben. Die Art des Todes wird daher als Unfall gekennzeichnet. Die Ärzte hatten Heath damals bereits am Tatort für tot erklärt.

Mit seinem Tod hinterlässt der 41-Jährige eine große Lücke im Kreise seiner Liebsten. Bereits kurze Zeit nach der Mitteilung über den Verlust des Schauspielers drückten zahlreiche Promis ihre große Anteilnahme aus – unter anderem auch Film-Bekanntheit Ashley Benson (32).

Instagram / shannamoakler Heath Freeman und Shanna Moakler

Getty Images Heath Freeman, Schauspieler

Instagram / ashleybenson Ashley Benson, Schauspielerin

