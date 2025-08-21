So lernten sich Rachel Brosnahan und Jason Ralph 2013 kennen

Rachel Brosnahan (34) und Jason Ralph (39) lernten sich 2013 bei den Dreharbeiten zu dem Independent-Film "I'm Obsessed With You (But You've Got to Leave Me Alone)" kennen. Damals funkte es zwar zwischen den beiden, doch die Schauspielerin wollte keine Beziehung am Set eingehen. Erst nach Abschluss des Projekts gab sie dem 39-Jährigen eine Chance, und es entwickelte sich eine Liebe, die bis heute andauert. 2015 trat das Paar erstmals öffentlich miteinander auf und zeigte sich auf dem roten Teppich der Emmy Awards in New York City.

Lange hielten die beiden ihr Privatleben jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Erst 2019 verriet Rachel gegenüber People, dass die beiden längst verheiratet seien: "Wir hatten viel zu lachen, als die Nachrichten rausgingen, dass wir gerade erst geheiratet hätten. Es war ein 'Alles Gute zum Sechsmonatigen, Honey!' für uns." Trotz ihres zurückhaltenden Umgangs mit ihrem Beziehungsstatus stach Jason als ein fester Begleiter bei beruflichen Anlässen ins Auge, wie bei den Golden Globes 2018, wo er seine Frau feierte, als sie den Preis als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie gewann.

2022 arbeiteten die zwei erneut zusammen, als Jason in der erfolgreichen Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" in die Rolle von Mike Carr schlüpfte, in der Rachel in der Hauptrolle glänzt. Obwohl ihr zehnjähriges Jubiläum als Paar näher rückte, fühlte sich Rachel anfangs nervös, mit ihrem Ehemann vor der Kamera zu stehen. "Ich war so eingeschüchtert, weil wir seit unserer ersten Begegnung vor etwa zehn Jahren nicht mehr zusammengearbeitet hatten. Ich war also wirklich nervös, dass er mich dabei aus nächster Nähe beobachten und in meine Welt eintreten würde", gestand sie in einem späteren Interview mit Entertainment Tonight, fügte jedoch hinzu: "Aber es war unglaublich!" Die gemeinsame Erfahrung stärkte ihre Verbindung nur weiter.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Jason Ralph und Rachel Brosnahan, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jason Ralph und Rachel Brosnahan im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Ralph und Rachel Brosnahan im Februar 2024

Anzeige