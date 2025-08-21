Risotto geworfen: So zoffen Kim Virginia und Nikola manchmal

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) geben erneut Einblick in ihr turbulentes Beziehungsleben – und diesmal wird es besonders wild. In einer Instagram-Story erzählt Kim, wie die Auseinandersetzungen mit ihrem Partner mitunter ausarten. "Bei richtig krassen Streits geht es zur Sache", erklärt die Reality-TV-Darstellerin. Dabei fliegen bei dem Paar keine Teller, sondern Snacks. "Ich war so sauer, dass ich Risotto nach ihm geworfen habe", gesteht Kim und kann heute darüber lachen.

Doch damit nicht genug: Nikola revanchierte sich offenbar treffsicher – mit Hähnchen! "Dann hast du Hähnchen in deinen Haaren gehabt", kontert der Realitystar in der Story. Doch die turbulenten Minuten liefen nicht ganz nach Kims Plan, denn das Risotto landete schlussendlich bei ihr selbst. Rückblickend nimmt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin die Situation mit Humor: "Ich war so sauer, dass ich Risotto nach ihm geworfen habe und ich habe es einfach selber abbekommen."

In der Beziehung von Kim und Nikola geht es oftmals heiß her, wie Fans auch in der Vergangenheit schon miterleben konnten. Während eines Urlaubs in Australien kam es vor einigen Monaten bereits zu einem handfesten Streit, der dazu führte, dass Kim kurzerhand ihren eigenen Weg ging. Dennoch scheint das Paar immer wieder zueinanderzufinden, selbst wenn die Emotionen hochkochen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024