Schauspieler Dacre Montgomery erklärt Hollywood-Comeback

Dacre Montgomery (30), bekannt aus seiner Rolle als Billy Hargrove in der Hitserie "Stranger Things", hat sein Comeback angekündigt und erklärt, warum er nach dem Serienausstieg 2022 eine Pause von Hollywood einlegte. "Die sozialen Medien haben das Mysterium um Stars zerstört", sagte er gegenüber The Australian und fügte hinzu, dass dies für ihn ein Hauptgrund war, sich für mehrere Jahre zurückzuziehen. Jetzt ist der Schauspieler, der in der Netflix-Serie für seine eindringliche Darstellung gelobt wurde, mit dem Film "Went Up the Hill" zurück auf der Leinwand. Der Streifen, der im Oktober erscheint, markiert seine Rückkehr ins Rampenlicht.

Nach seinem Serienerfolg trat Dacre ab 2022 nur noch sporadisch vor die Kamera und konzentrierte sich stattdessen auf persönliche Reflexion. "Ich habe mir Zeit genommen, um herauszufinden, was ich in meiner Karriere wirklich will", erklärte er. Neben seiner Rolle in "Went Up the Hill" bereitet er sich aktuell auf sein Regiedebüt in dem Drama "The Engagement Party" vor. Ursprünglich hätte er in diesem Projekt nur hinter der Kamera arbeiten wollen, doch er wird nun auch vor der Kamera zu sehen sein. Dacre betonte, dass es ihm dabei weniger um die Schauspielerei gehe, sondern vielmehr um seine Ambitionen als Regisseur.

Auch wenn der Schauspieler der fünften Staffel von "Stranger Things" fernbleibt, freut er sich auf das Finale der Erfolgsserie. Er hofft, dass die Brüder Matt Duffer und Ross Duffer (41) mit dem Kapitel abschließen und sich neuen kreativen Herausforderungen widmen können. Besonders lobende Worte fand er für Sadie Sink (23), seine ehemalige Kollegin aus der Serie, die er als "unglaublich talentiert und zielstrebig" bezeichnete. Dacre ist überzeugt, dass sie außerhalb von "Stranger Things" weiterhin eindrucksvolle Rollen übernehmen wird. Seine Rückkehr nach Hollywood kommt nach einer wohlüberlegten Pause, während der er, wie er selbst sagte, "in Ruhe seine Wahrheit leben" wollte.

