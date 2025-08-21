YouTube-Star Andre Schiebler boxt bei Fame Fighting 3

Es gibt eine kleine Sensation beim Fame Fighting. Bild hat den neuesten Teilnehmer des Boxevents verkündet, und anders als Tommy Pedroni (30) und Co. ist er kein Realitystar. Andre Schiebler (34), der einst als Teil von ApeCrime zu einer YouTube-Sensation wurde, wird am 18. Oktober in den Ring steigen. Gegenüber der Zeitung erklärte der Webstar: "Ich bin schon lange im Boxen und Kampfsport aktiv, und irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir dachte: 'Warum nicht mal wirklich in den Ring steigen und herausfinden, wie es sich anfühlt?' Als dann die Anfrage für Fame Fighting kam, war das die perfekte Gelegenheit, mir selbst genau diese Frage zu beantworten."

Seit seine Teilnahme besiegelt ist, trainiert der Niedersachse auf den großen Tag hin. "Es geht jetzt nicht nur um Fitness, sondern um die Feinheiten der Technik, die richtige Taktik und vor allem das richtige Mindset. Der Fokus ist intensiver, und ich bin bereit, alles zu geben, um mich bestmöglich vorzubereiten", machte er im Interview mit dem Blatt deutlich. Für Andre ist der Kampf eine Chance, sich neu zu präsentieren.

In den vergangenen Jahren machte der Influencer vor allem mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Nach dem Ende von ApeCrime wurden Anschuldigungen laut, die nahelegten, dass das Verhältnis der drei Gründer nicht gerade rosig war. Im Frühjahr 2025 folgte dann der nächste Skandal. Andre wurde am Kölner Hauptbahnhof festgenommen, da er nicht mit der Polizei kooperierte, nachdem er wegen seiner verdächtigen Kleidung angesprochen wurde. In einem YouTube-Video beschwerte sich der 34-Jährige danach über die Vorgehensweise.

Getty Images Andre Schiebler, YouTuber

Instagram / andreschiebler André Schieble, deutscher YouTuber

IMAGO / Tinkeres Andre Schiebler, Cengiz Dogrul und Jan-Christoph Meyer vom YouTube-Kanal ApeCrime, 2015

